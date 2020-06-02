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В России за минувшие сутки выявлено 8 863 случая коронавируса, умерли 182 человека


02.06.2020   14:35


В России за минувшие сутки подтвердились 8 863 случая коронавируса, общее количество инфицированных увеличилось до 423 741. Информацию об этом распространяют российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб.

По их данным в стране от covid-19 умерли еще 182 человека, всего скончались 5 037 человек.

Для справки, по числу инфицированных Россия находится на третьем месте в мире.

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