

В России за минувшие сутки выявлено 8 863 случая коронавируса, умерли 182 человека

02.06.2020 14:35





В России за минувшие сутки подтвердились 8 863 случая коронавируса, общее количество инфицированных увеличилось до 423 741. Информацию об этом распространяют российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб.



По их данным в стране от covid-19 умерли еще 182 человека, всего скончались 5 037 человек.



Для справки, по числу инфицированных Россия находится на третьем месте в мире.



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