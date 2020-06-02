

В Батуми ограблен собор

02.06.2020 14:59





Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми был обворован в ночь на вторник, сообщил журналистам глава службы по связям с общественностью Батумской и Лазской епархии Грузинской православной церкви протоиерей Иоанэ Горелишвили.



По его словам, из храма похищены иконы, различные церковные предметы, а также ящик для сбора пожертвований. Сколько денег было в ящике, он не уточнил.



Как заявили журналистам в МВД, расследование начато по ст.177 Уголовного кодекса Грузии (воровство).



Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми был возведён в 1898-1903 годах из белого камня в неоготическом стиле на средства купцов Зубалашвили. Поначалу храм был католическим, однако в 1980-е его передали Грузинской православной церкви.



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