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В Батуми ограблен собор
02.06.2020 14:59
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми был обворован в ночь на вторник, сообщил журналистам глава службы по связям с общественностью Батумской и Лазской епархии Грузинской православной церкви протоиерей Иоанэ Горелишвили.
По его словам, из храма похищены иконы, различные церковные предметы, а также ящик для сбора пожертвований. Сколько денег было в ящике, он не уточнил.
Как заявили журналистам в МВД, расследование начато по ст.177 Уголовного кодекса Грузии (воровство).
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми был возведён в 1898-1903 годах из белого камня в неоготическом стиле на средства купцов Зубалашвили. Поначалу храм был католическим, однако в 1980-е его передали Грузинской православной церкви.
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