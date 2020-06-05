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«Радио Грузии» может получить статус нематериального культурного наследия


05.06.2020   11:49


«Наше радио действительно является для нас культурным наследием», — заявил генеральный директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии в прямом эфире утренней программы Радио Грузии «Час пик».

Николоз Антидзе считает, что настало время, чтобы «Радио Грузии» присвоили статус нематериального элемента культурного наследия.

«Я не исключаю, что после прохождения соответствующей процедуры мир будет громче говорить о статусе Радио Грузии», — заявил Николоз Антидзе.

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