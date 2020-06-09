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В Эйндховене задержали бездомного грузина с 12,5 млн евро
09.06.2020 12:00
В Нидерландах в городе Эйндховен задержали гражданина Грузии, у которого при себе было 12,5 миллионов евро, сообщают местные СМИ.
Задержанный грузин отказывается сообщать, откуда у него такая сумма. По словам его адвоката, 35-летний мужчина не имел собственности и в прошлом был бездомным.
Полиция задержала его 1 мая после того, как полиция обнаружила большое количество наличных в скрытом пространстве в доме в Эйндховене. По данным полиции, это самая крупная сумма, когда-либо найденная в одном месте.
Задержанного обвиняют в отмывании денег. Во время обыска полиция также изъяла две единицы огнестрельного оружия и аппарат для счета денег.
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