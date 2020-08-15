

В Армении выявлено 196 новых случаев коронавируса

15.08.2020 12:14





За последние сутки в Армении выявлено 196 новых случаев инфицирования коронавирусом и общее количество заразившихся там выросло до 41 495. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Центр контроля и превенции заболеваний Армении.



По их же информации, за минувшие сутки жертвами COVID-19 в стране стали еще 3 человека и число умерших достигло 817.



По последним данным, в Армении от коронавируса выздоровели 34 484 пациента. В настоящее же время лечатся 5 952 человека.



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