

ВОЗ рекомендует носить маски детям старше 12 лет

23.08.2020 15:05





Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, дети старше 12 лет должны носить маски.



Пока мало что известно о том, как вирус передаётся детям, хотя имеются доказательства того, что сами подростки могут заражать других, как и взрослые.



Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям старше 12 лет носить маски в условиях, когда невозможно соблюдать дистанцию не менее одного метра и в зонах активного распространения вируса.



Для детей в возрасте от 6 до 11 лет, ВОЗ советует носить маску в зависимости от степени распространения передачи вируса в регионе и в случае взаимодействия ребенка с людьми из группы высокого риска, такими как пожилые люди.



При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что в нормальных условиях детям до пяти лет не нужно носить маски.





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