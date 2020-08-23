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На западе Грузии обокрали дядю депутата парламента
23.08.2020 19:09
В Терджольском районе (регион Имерети) неизвестные обокрали пожилого дядю депутата парламента и члена правящей партии «Грузинская мечта» Элгуджи Гоциридзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Двое человек проникли в дом 75-летнего мужчины в селе Ахали Терджола накануне вечером. Как сообщается, хозяин заметил одного из них, но не решился оказать сопротивление. Злоумышленники унесли мобильный телефон и небольшую сумму наличных.
В МВД Грузии подтвердили факт. Начато следствие по статье 177 УК Грузии — «кража». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
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