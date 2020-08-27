

По делу об убийстве в Тбилиси задержаны два человека

27.08.2020 18:07





Министерство внутренних дел Грузии задержало двух лиц по делу об убийстве в Тбилиси. Как говорится в заявлении МВД, по горячим следам Г.З. 1993 года рождения задержан по обвинению в умышленном убийстве, а Б.Б. 1988 года рождения – по обвинению в несообщении об особо тяжком преступлении.



По их же информации, совершенные преступления предполагают лишение свободы на срок до 15 лет.



Как поясняет ведомство, следствием установлено, что обвиняемый Г.З., гостивший в одной семье на улице Чечелашвили в Тбилиси, на основании словесной перепалки нанес холодным оружием ранения проживающему на этой же улице Г.С. 1993 года рождения и скрылся с места происшествия. На месте происшествия находился также Б.Б., который не сообщил правоохранителям о случившемся.



По информации МВД, раненого группа скорой медицинской помощи доставила в лечебное учреждение. В результате полученных ранений Г.С. скончался в больнице.



Расследование по фактам умышленного убийства и сокрытия особо тяжкого преступления ведется по статье 108 и 3-й части статьи 376 УК Грузии.



По сообщению ведомства, следствие продолжается с целью установления и задержания других участников преступления.



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