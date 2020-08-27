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Из Будапешта в Тбилиси будет выполнен еще один спецрейс
27.08.2020 21:50
«8 сентября будет выполнен еще один социальный рейс Тбилиси-Будапешт для студентов», — об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
По словам министра, этот рейс даст грузинским студентам возможность отправиться в Европу для продолжения учебы.
«По поручению премьер-министра Грузии мы поработали с нашими коллегами, министерством иностранных дел и министерством образования, а также агентством по делам молодежи, и в результате на 8 сентября уже намечен социально субсидируемый чартерный рейс. Благодаря этому рейсу студенты, обучающиеся в Венгрии или некоторых других европейских странах, смогут прибыть в Будапешт», — заявила Натия Турнава.
Рейс будет выполнять авиакомпания My Way Airlines.
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