

Из Будапешта в Тбилиси будет выполнен еще один спецрейс

27.08.2020 21:50





«8 сентября будет выполнен еще один социальный рейс Тбилиси-Будапешт для студентов», — об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.



По словам министра, этот рейс даст грузинским студентам возможность отправиться в Европу для продолжения учебы.



«По поручению премьер-министра Грузии мы поработали с нашими коллегами, министерством иностранных дел и министерством образования, а также агентством по делам молодежи, и в результате на 8 сентября уже намечен социально субсидируемый чартерный рейс. Благодаря этому рейсу студенты, обучающиеся в Венгрии или некоторых других европейских странах, смогут прибыть в Будапешт», — заявила Натия Турнава.



Рейс будет выполнять авиакомпания My Way Airlines.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







