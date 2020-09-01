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У одного сотрудника СГБ подтвержден коронавирус, 38 находятся на карантине


01.09.2020   19:58


«У одного сотрудника Службы государственной безопасности диагностирован коронавирус, а 38 сотрудников службы находятся на карантине», — сообщили Первому каналу в СГБ.

По информации ведомства, в здании службы уже проведены дезинфекционные работы.

«Все, кто контактировал с инфицированным, прошли тестирование. Заразился рядовой сотрудник одного из департаментов », — заявили в СГБ.

Сегодня в Грузии выявлено 23 новых случая коронавируса. На сегодняшний день в стране подтверждено 1510 случаев коронавируса, излечились 1253 человека.

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