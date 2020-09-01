

У одного сотрудника СГБ подтвержден коронавирус, 38 находятся на карантине

01.09.2020 19:58





«У одного сотрудника Службы государственной безопасности диагностирован коронавирус, а 38 сотрудников службы находятся на карантине», — сообщили Первому каналу в СГБ.



По информации ведомства, в здании службы уже проведены дезинфекционные работы.



«Все, кто контактировал с инфицированным, прошли тестирование. Заразился рядовой сотрудник одного из департаментов », — заявили в СГБ.



Сегодня в Грузии выявлено 23 новых случая коронавируса. На сегодняшний день в стране подтверждено 1510 случаев коронавируса, излечились 1253 человека.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







