

В центре Батуми незаконно работает бетонный завод - СМИ

04.09.2020 12:26

Газета Батумелеби/NetGazeti.ge



В центре Батуми, впритык с жилыми домами уже три года незаконно работает бетонный завод строительной компании «Орби». Это подтверждают в Службах строительной безопасности муниципальной инспекции мэрии Батуми и Развития города и урбанистической политики. Незаконность деятельности опровергают в самой компании «Орби» (ORBI GROUP).



Помимо незаконной работы, завод загрязняет окружающую среду и создает угрозу здоровью людей.



Какие меры предприняли мэрия Батуми и другие ведомства?



В 2018 компанию оштрафовали за незаконную работу завода и приказали демонтировать строение. Однако, компания подала на мэрию в суд. Дело еще не завершилось, из-за чего демонтировать здание не удается.



В Службе надзора за окружающей средой заявляют, что могут оштрафовать компанию за нарушение правил эксплуатации оборудования задержки пыли [цемента].



Так в ведомстве отреагировали на видео, опубликованное «Газетой Батумелеби». На нем видно, что завод загрязняет природу. Правда, причинение вреда здоровью людей и природе оказалось «дешевым удовольствием» — заплатить придется от 500 до 1000 лари [около 165-330 долларов].



«Газета Батумелеби» также обратилась и к Управлению защиты природы при правительстве аджарской АР. Одна из задач управления — периодически замерять концентрацию вредных веществ в воздухе Батуми.



Однако, в ведомстве ответили, что по адресу расположения завода [ул. Пиросмани №18] и на прилегающих территориях замеры не проводили, а влияние завода на природу — не изучали.



«Завод будет стоять в жилом районе до завершения строительства новых жилых комплексов»

За комментарием «Газета Батумелеби» обратилась к компании «Орби». Мы спросили, почему компания решила построить завод в густонаселенном районе.



«Транспортировка бетона в количестве, необходимом для строительства строящихся комплексов нанесла бы городу больший вред, нежели этот, так называемый маленький завод», — ответила руководитель департамента по связям с общественностью Нино Читаишвили.



Она уверяет, что произведенный бетон используют лишь для строительства «трех масштабных комплексов» и в противовес заявлениям мэрии говорит, что ведомство дало разрешение на работу завода как «вспомогательного инфраструктурного строения».



На вопросы о вредоносном воздействий завода Читаишвили ответила, что это «был единичный случай, который моментально устранили». По ее утверждению, ведомствам по защите окружающей среды «компания каждый месяц предоставляет отчеты, по которым видно, что строительство идет в соответствии со всеми требованиями».



Пресс-служба строительной компании также рассказала, что завод будет стоять в жилом районе «до завершения строительства новых жилых комплексов».



Про судебные разбирательства и споры с мэрией Читаишвили не упомянула.



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