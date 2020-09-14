

Три независимые лаборатории подтвердили наличие «Новичка» в организме Навального

14.09.2020 13:07

"СОВА"



Результаты исследования трех независимых лабораторий подтверждают наличие в организме российского оппозиционера Алексея Навального вещества из группы «Новичок». Об этом говорится в сообщении правительства Германии, которое «вновь призывает Россию объяснить, что произошло».



Напомним, 12 сентября Der Spiegel сообщил, что политик был отравлен более тяжелой формой яда, чем ранее известные. Немецкое издание ссылалось на заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Карля.



По информации Der Spiegel, использование «модифицированного» «Новичка» – один из главных аргументов для Германии, чтобы возлагать ответственность за покушение на российские спецслужбы, поскольку вероятность синтезирования настолько современного отравляющего вещества кустарным образом, без участия государства, крайне низка.



Напомним также, утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Он был в бессознательном состоянии. Самолет, на борту которого он находился, вылетел из Томска в Москву и был вынужден совершить экстренную посадку. 22 августа оппозиционера перевезли в Германию, в клинику Charite. Политик уже пришел в сознание, его состояние оценивается, как стабильное.





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