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В Аджарии коронавирус подтвердился у 3 сотрудников полиции
14.09.2020 14:11
Коронавирус подтвердился у 2 сотрудников департамента полиции Аджарии и у 1 сотрудника главного управления патрульной полиции Аджарии, - об этом сообщили в МВД Грузии.
«Результаты тестирования сотрудников стали известны 12-13 сентября. Все сотрудники, с которыми инфицированные имели прямой контакт, переведены под наблюдение и протестированы. Все трое полицейских проходят лечение в клинике, их состояние стабильно», - сказано в информации.
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