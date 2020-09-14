

В Аджарии коронавирус подтвердился у 3 сотрудников полиции

14.09.2020 14:11





Коронавирус подтвердился у 2 сотрудников департамента полиции Аджарии и у 1 сотрудника главного управления патрульной полиции Аджарии, - об этом сообщили в МВД Грузии.



«Результаты тестирования сотрудников стали известны 12-13 сентября. Все сотрудники, с которыми инфицированные имели прямой контакт, переведены под наблюдение и протестированы. Все трое полицейских проходят лечение в клинике, их состояние стабильно», - сказано в информации.



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