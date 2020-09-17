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Гамкрелидзе: Лечение бессимптомных и легких случаев в домашних условиях скоро начнется с Аджарии
17.09.2020 16:00
По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, лечение бессимптомных и легких пациентов в домашних условиях скоро начнется с Аджарии.
Как заявил Гамкрелидзе, тренинги для врачей первичной медицинской помощи будут проведены еще раз, после чего данная практика будет внедрена по всей Грузии.
«Лечение на дому — это общепринятая практика, особенно в случае бессимптомных и легких случаев заболевания, мы начинаем её с Аджарии. Думаю, скоро это будет возможно. Завтра врачи первичной медицинской помощи пройдут тренинг в связи с этим», — сказал Гамкрелидзе.
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