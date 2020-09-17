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В результате несчастного случая в Кутаиси погибли два человека
17.09.2020 21:37
В результате несчастного случая, произошедшего на улице Табукашвили в Кутаиси, два человека погибли и один пострадал. По существующей информации, они переводили линии на столбах электропередач, и их ударило током.
По предварительной информации, погибли сотрудники Железной дороги. Пострадавшего доставили в больницу.
По сообщению МВД, расследование начато по 3-й части статьи 240 прим УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, повлекшее смерть человека.
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