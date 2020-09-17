

В результате несчастного случая в Кутаиси погибли два человека

17.09.2020 21:37





В результате несчастного случая, произошедшего на улице Табукашвили в Кутаиси, два человека погибли и один пострадал. По существующей информации, они переводили линии на столбах электропередач, и их ударило током.



По предварительной информации, погибли сотрудники Железной дороги. Пострадавшего доставили в больницу.



По сообщению МВД, расследование начато по 3-й части статьи 240 прим УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, повлекшее смерть человека.



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