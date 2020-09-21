

За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 13 сотрудников различных подразделений МВД Грузии

21.09.2020 15:55





За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 13 сотрудников различных подразделений Министерства внутренних дел Грузии.



По информации МВД, 10 из 13 случаев зафиксированы в Аджарии.



«Два случая зафиксированы в Департаменте охранной полиции; 3 случая же – в Батумской линейной службе Департамента патрульной полиции; 1 факт подтвердился и в Батумской службе по управлению чрезвычайными ситуациями; 1 случай выявлен в Департаменте полиции Аджарии; 1 случай зафиксирован в Службе Западной Грузии Главного управления по управлению и координации границы Департамента патрульной полиции МВД; 2 случая подтвердились в Аджарском управлении Департамента по особым поручениям.



Также, 1 случай коронавируса выявлен в Тбилисской службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, 1 случай зафиксирован в Тбилиси – в Управлении по организации охраны Охранной полиции. Коронавирус подтвердился и у сотрудника 2-го управления Департамента по особым поручениям в Самегрело.



Все сотрудники соответствующих служб, непосредственно контактировавшие с инфицированными, переведены под наблюдение и протестированы. В зданиях же, где они исполняли служебные обязанности, проведена полная дезинфекция.



Все тринадцати сотрудникам проводится соответствующее лечение. Их состояние стабильное», - отмечают в МВД.





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