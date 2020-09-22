

Жители Крыма и Абхазии стали подопытными кроликами

22.09.2020 13:19



Дмитрий Беляев



Все мы помним, как президент Путин с гордостью заявил, что Россия первая разработала вакцину от вируса COVID-19. Весь мир радовался. Однако, после требования предоставить документацию по проведенным тестированиям выяснилось, что предложенная т.н. «вакцина» под весьма комическим названием «Спутник» не проходила все этапы проверки, особенно по линии клинических исследований. Позже выяснилось, что она имеет еще и не совсем благоприятные для людей побочные эффекты. В конечном итоге «вакцину» вернули обратно без одобрения на его применения.



Но мы же «не привыкли отступать». В Кремле решили доказать всему миру, что наше лекарство лечит, и выводы, сделанные экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), являются предвзятыми и носят политический характер. Министерство здравоохранения РФ, вопреки рекомендациям ВОЗ не применять «вакцину» на людях до полного его исследования, начала проект по вакцинации, а реально испытание «спутника» на людях. Процесс назвали добровольным, более того - предложили денежное вознаграждение желающим. В итоге, по заявлению нашего Минздрава таких желающих нашлось более чем достаточно, но ограничились в количестве до 600 человек. Тут сразу появляется вопрос – если речь идет о процессе самой вакцинации, то почему ограничиваются в количестве? Ответ очевиден - наше правительство решило тайно проводить открытые опыты на людях. Однако, по нашим традиционным устоям масштабности 600 подопытных человек конечно мало. Нужны более внушительные цифры.



В нашем правительстве хорошо понимают, что продолжать «наращивать обороты» за счет наших граждан рискованно – рано или поздно все равно поймут и от протестов не отвертеться, а продолжать дело надо. В Кремле выход нашли – решили процесс перенести на территории Крыма и Абхазии – они ведь нам по гроб жизни обязаны, и возникать не будут – мы же все бесплатно предлагаем. Если с Крымом и так все ясно, скажем сделают, то с Абхазией решили поступить по деликатней. Наша дипломатия сработала так, что Минздрав Абхазии само направила запрос на предоставление около 20 тысяч вакцины «Спутник». Все выглядит весьма красиво и надежно – если что, то мы ни причем, они сами попросили, нам доверяют. В реальности жителей Крыма и Абхазии сделали подопытными кроликами – если помрут, то не жалко, все равно не наши. Куда приведет такое отношение к нашим союзникам, думаю легко можно догадаться.



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