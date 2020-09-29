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Два человека погибли в результате ДТП на горийском участке автомагистрали
29.09.2020 16:58
На горийском участке автомагистрали Тбилиси-Сенаки в результате дорожно-транспортного происшествия двое молодых мужчин погибли на месте. Еще двоих тяжело пострадавших доставили в больницы. Движущийся по автобану джип марки Nissan врезался в трайлер.
На месте ДТП работают сотрудники патрульной полиции и спасательной службы.
Из-за случившегося движение на упомянутом участке автобана с Западной Грузии в направлении Тбилиси затормозилось. Патрульная полиция призывает водителей, движущихся по автобану, воспользоваться объездной дорогой.
Расследование ведется по 8-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек.
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