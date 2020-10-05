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Коронавирус в Грузии: Батумская тюрьма перешла на казарменный режим
05.10.2020 16:59
В связи с обострением эпидситуации в Аджарии, весь штат сотрудников, работающих по внутреннему периметру пенитенциарного учреждения N3 (Батумская тюрьма), переведен на казарменный режим, сообщает Специальная пенитенциарная служба.
«Сотрудники учреждения, включая медперсонал, технический персонал и другие, прошли плановое ПЦР-тестирование, и после получения отрицательных ответов 40 сотрудников, работающих по внутреннему периметру учреждения, перешли на казарменный режим. Среди них есть и те лица, кто работал по принципу ротации в казарменном режиме (с 29 марта этого года). Они должны были покинуть учреждение 28 сентября и быть заменены другим персоналом, но для предотвращения проникновения вируса в учреждение эти сотрудники остались в учреждении», — говорится в заявлении.
С 4 октября также не будут покидать территорию учреждения медперсонал, технический персонал и сотрудники частных компаний, работающие в магазине и столовой.
С 5 марта в тюьмах был введен особый режим: приостановлены продолжительные и короткие свидания, возможность временно покинуть пенитенциарное учреждение. Также был запрещен прием передач, кроме писем.
С 20 мая для заключенных возобновилась отправка посылок всех видов, в том числе одежды, обуви, предметов личного пользования и продуктов питания.
Для предотвращения распространения вируса в пенитенциарной системе на фоне пандемии, с 30 мая сотрудники пенитенциарной системы систематически проходят плановое ПЦР-тестирование каждые две недели.
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