

«Мужчина с двумя личностями» – первый день процесса по делу об убийстве Хангошвили

08.10.2020 15:09





В Высшем земельном суде Берлина накануне прошло первое заседание по делу об убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Обвиняемый - гражданин России Вадим Красиков, которого подозревают в совершении преступления по заказу российских властей.



Der Spiegel в статье под названием «Мужчина с двумя личностями» пишет, что 55-летний обвиняемый в интенсивно охраняемом зале заседаний номер 700 уголовного суда Моабит сидел один за пуленепробиваемым стеклом.



«Его лицо было наполовину спрятано за маской, на нем была надета белая рубашка, его волосы длиннее, чем были на момент ареста в августе прошлого года. Лишь один раз он бегло взглянул на присутствовавших представителей СМИ и слушателей на скамьях», – сказано в статье, перевод которой публикует портал Inopressa.



«Процесс начался с необычного вступления: председательствующий судья Высшего земельного суда заявил в адрес обвиняемого, что, хотя он и называет себя Вадимом Соколовым, федеральная прокуратура предполагает, что в действительности его зовут Вадим Красиков», – передает издание.



«Господин обвиняемый» через одного из своих трех адвокатов сообщил свои личные данные: по его словам, его зовут Вадим Соколов, он родился 20 августа 1970 года в России, а фамилия Красиков ему неизвестна. «Больше никаких данных он не предоставил и не сделал никаких заявлений», – говорится в статье.



Журналист пишет, что когда федеральный прокурор Рональд Георг зачитывал обвинительное заключение, сестра убитого заплакала. «Она одна из восьми частных обвинителей, братьев, сестер и детей убитого Зелимхана Хангошвили, которых представляют четыре адвоката», – сказано в публикации.



«Убийство нашего отца, брата и мужа сильно запугало нас и лишило чувства безопасности», - заявили через своих адвокатов родственники убитого до начала процесса.



«Семья требует полного расследования преступления, в частности «в отношении сообщников убийцы, «которые, вероятно, имелись в Берлине (либо в другом месте)», – передает Der Spiegel.



Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков - убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией».

Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.

В конце июня стало известно, что в расследовании об убийстве Хангошвили фигурирует ещё один подозреваемый - Роман Д. По данным Bellingcat, это Роман Давыдов. Расследователи уверены, что его имя и данные выдуманы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





