

Еще один пациент скончался от коронавируса в Батуми

16.10.2020 18:17





Еще один пациент скончался от коронавируса в Батуми. Об этом сообщает министерство здравоохранения Аджарии.



По информации, 81-летний мужчина поступил в батумский «Медцентр» с диагнозом инсульт, а позже у него подтвердился коронавирус.



На сегодняшний день в стране выявлено 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. К этому времени в Грузии подтверждено 15 327 случаев коронавируса. Выздоровели 246 пациентов, их общее количество составило 7613 человек.



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