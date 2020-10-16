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Еще один пациент скончался от коронавируса в Батуми


16.10.2020   18:17


Еще один пациент скончался от коронавируса в Батуми. Об этом сообщает министерство здравоохранения Аджарии.

По информации, 81-летний мужчина поступил в батумский «Медцентр» с диагнозом инсульт, а позже у него подтвердился коронавирус.

На сегодняшний день в стране выявлено 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. К этому времени в Грузии подтверждено 15 327 случаев коронавируса. Выздоровели 246 пациентов, их общее количество составило 7613 человек.

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