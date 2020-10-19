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Национальный стадион в Варшаве планируется превратить в госпиталь
19.10.2020 14:32
По информации агентства Reuters, в польской столице Варшаве планируется переоборудование Национального стадиона под госпиталь. Согласно распространенной информации, больницы по всей стране переполнены пациентами.
«В субботу премьер-министр отдал распоряжение о начале подготовки первого временного госпиталя, который будет размещен на Национальном стадионе», — заявил глава администрации премьер-министра Михаил Дворчик.
По его словам, временные госпитали будут созданы и в регионах.
В Польше за последние две недели ежедневно фиксируется рекордный показатель инфицирования коронавирусом. На прошлой неделе польское правительство призвало жителей оставаться дома. Плавательные бассейны и тренажерные залы по всей стране были закрыты, а часы работы ресторанов сокращены. Правительство заявляет, что пытается избежать введения строгого карантина, хотя эксперты считают, что, если ситуация станет критической, это будет неизбежно.
С начала пандемии в Польше было зарегистрировано 175 766 подтвержденных случаев Covid-19, в результате чего погибли 3573 человека.
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