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Убийство в Гардабани — задержан несовершеннолетний
22.10.2020 15:21
В селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо-Картли) произошло убийство, полиция задержала несовершеннолетнего подозреваемого, сообщает пресс-служба МВд Грузии.
Следствие установило, что 16-летний задержанный во время ссоры нанес несколько ударов холодным оружием жертве. 19-летний пострадавший скончался вскоре после приезда в больницу.
Уголовное дело возбуждено по статье 108 Уголовного кодекса Грузии – «умышленное убийство». Максимальное наказание за преступление составляет от 7 до 15 лет тюрьмы.
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