Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Убийство в Гардабани — задержан несовершеннолетний


22.10.2020   15:21


В селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо-Картли) произошло убийство, полиция задержала несовершеннолетнего подозреваемого, сообщает пресс-служба МВд Грузии.

Следствие установило, что 16-летний задержанный во время ссоры нанес несколько ударов холодным оружием жертве. 19-летний пострадавший скончался вскоре после приезда в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье 108 Уголовного кодекса Грузии – «умышленное убийство». Максимальное наказание за преступление составляет от 7 до 15 лет тюрьмы.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна