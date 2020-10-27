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В Батуми начинается строительство кампуса и школы Кавказского университета
27.10.2020 16:15
В Батуми начинается строительство кампуса и школы Кавказского университета. Инвестиционная стоимость проекта составляет 20 миллионов лари. Сегодня на торжественной церемонии закладки основы присутствовали представители правительства Аджарии и Кавказского университета.
Строительство будет завершено через три года, и образовательное пространство будет рассчитано на 1500 студентов и до 800 учеников.
Кампус и школа будут оснащены современной инфраструктурой, библиотекой, лабораториями, спортивными площадками и бассейном.
В Кавказском университете можно будет учиться на программах бакалавриата и магистратуры, а также к батумскому кампусу добавятся два новых направления — Кавказская морская школа и Кулинарная академия. При университете будет функционировать тренинг-центр.
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