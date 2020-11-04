

Арестован полицейский, участвовавший в аварии, повлекшей смерть

04.11.2020 12:08





Прокуратура задержала сотрудника полиции, работающего в отделении полиции Телавского района, в связи с автомобильной аварией в селе Вазисубани Гурджаанского района. Речь идет об аварии, в результате которой погиб 14-летний подросток.



По данным прокуратуры, следствие установило, что 3 ноября 2020 года в селе Вазисубани на центральной трассе инспектор-следователь на собственном автомобиле столкнулся с мопедом, которым управлял 14-летний подросток.



«Водитель мопеда погиб в автокатастрофе, а его пассажир, 9-летний подросток, был доставлен в больницу с травмами.



В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, назначены различные экспертизы, в том числе для определения состояния опьянения задержанного», — заявили в ведомстве.



Следствие ведется по части 6 статьи 276 УК Грузии, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека.





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