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Грузинские таможенники изъяли незадекларированную валюту
04.11.2020 14:19
В результате проверки посылки, принадлежащей гражданину Грузии, была обнаружена незадекларированная сумма в 51 000 долларов (164 959,5 лари). Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Согласно части 3 статьи 169 Таможенного кодекса на нарушителя наложен штраф в размере 10% от незадекларированной суммы — 16 495,95 лари.
В целях предотвращения легализации незаконных доходов на таможенной территории Грузии ввоз / вывоз наличных денег и ценных бумаг подлежит строгому таможенному контролю Службой доходов Министерства финансов.
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