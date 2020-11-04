

Грузинские таможенники изъяли незадекларированную валюту

04.11.2020 14:19





В результате проверки посылки, принадлежащей гражданину Грузии, была обнаружена незадекларированная сумма в 51 000 долларов (164 959,5 лари). Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.



Согласно части 3 статьи 169 Таможенного кодекса на нарушителя наложен штраф в размере 10% от незадекларированной суммы — 16 495,95 лари.



В целях предотвращения легализации незаконных доходов на таможенной территории Грузии ввоз / вывоз наличных денег и ценных бумаг подлежит строгому таможенному контролю Службой доходов Министерства финансов.



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