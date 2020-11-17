

В Батуми после драки на акции задержаны представители оппозиции

17.11.2020 21:45





Трое представителей оппозиции были задержаны сегодня в Батуми после потасовки и драки с полицией на акции возле здания правительства Аджарии. Об этом сообщает Общественное телевидение.



Все началось с того, что представители оппозиционной организации «Ар датмо» (Не уступай) попытались наклеить стикеры на здание правительства. Полиция запретила клеить стикеры, на которых были лозунги с обвинениями в фальсификации выборов. Оппозиционные активисты стали заявлять, что не делают ничего противозаконного. Ссора перосла в физическую конфронтацию.



Одного из протестующих пришлось доставлять в клинику на «скорой помощи». На месте были задержаны трое участников акции, в том числе представитель партии «Единое национальное движение» Джелал Кикава.



«Задержаны двое участников акции, а также Джелал Кикава. Они сопротивлялись требованиям полиции, подробности сообщим позже», — сообщил журналистам заместитель начальника управления полиции Аджарии Ираклий Мчедлишвили.



Акцию протеста возле здания правительства Аджарии в Батуми оппозиция проводит уже две недели подряд в круглосуточном режиме. После выборов 31 в парламент октября оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов и отказывается признавать их официальные результаты, а также работать в парламенте десятого созыва.



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