

Посольство Великобритании: Арест Гиги Угулава порождает много вопросов

12.02.2020 09:50





Британское посольство в Грузии отреагировало на арест одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава. Как отмечается в заявлении, опубликованном в соцсети «Твиттер», арест Угулава порождает много вопросов без ответа.



«Арест лидера оппозиции Гиги Угулава порождает много вопросов без ответа как в отношении процесса, так и касательно времени. Это также имеет влияние на диалог по вопросу избирательной системы, целью которого является завоевание доверия грузинского избирателя. Как друг и стратегический партнер Грузии, призываем стороны достичь сближения различающихся позиций и усилить демократию», - говорится в заявлении, которое посольство распространяет в соцети.



Верховный суд Грузии 10 февраля признал одного из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава виновным и приговорил его к трем годам, двум месяцам и восьми дням тюремного заключения. В Коллегии из трех судей председательствовал бывший генеральный прокурор и ныне судья Верховного суда Шалва Тадумадзе.



На фоне ареста Угулава, оппозиция прекратила переговоры с правящей партией о реформе избирательной системы и перешла к «новой стратегии действий». Оппозиция намеревается обнародовать точный план в ближайшее время.



За арестом Угулава последовали отклики со стороны международных партнеров. Конгрессмены США и министр иностранных дел Литвы уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу. После ареста Угулава Посольство США в Грузии также опубликовало заявление в связи с прекращением переговоров между оппозицией и правящей партией.



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