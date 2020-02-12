

Начо Санчес Амор: Любой политический игрок должен сидеть за столом переговоров, а не в тюрьме

12.02.2020 10:35





Член Европейского парламента, представитель Испании, Начо Санчес Амор, откликнулся в «Твиттере» на арест одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.



Как пишет член Европарламента, любой политический игрок должен сидеть за столом переговоров, а не в тюрьме.



«Я очень обеспокоен недавними политическими событиями в Грузии. Страна имеет долгую историю политических отношений. К сожалению, прошлое становится болезненным настоящим. Любой политический игрок, а Угулава является одним из ведущих игроков, должен сидеть за столом переговоров, а не в тюремной камере», — пишет член Европарламента Начо Санчес Амор.



Верховный суд Грузии 10 февраля признал одного из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава виновным и приговорил его к трем годам, двум месяцам и восьми дням тюремного заключения. В Коллегии из трех судей председательствовал бывший генеральный прокурор и ныне судья Верховного суда Шалва Тадумадзе.



На фоне ареста Угулава, оппозиция прекратила переговоры с правящей партией о реформе избирательной системы и перешла к «новой стратегии действий». Оппозиция намеревается обнародовать точный план в ближайшее время.



За арестом Угулава последовали отклики со стороны международных партнеров. Конгрессмены США и министр иностранных дел Литвы уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу. После ареста Угулава Посольство США в Грузии также опубликовало заявление в связи с прекращением переговоров между оппозицией и правящей партией.



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