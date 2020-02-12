

Услуги американского лоббиста «Мечте» обойдутся в 900 тысяч долларов

12.02.2020 11:11





30 января 2020 года «Грузинская мечта» заключила контракт с американской лоббистской компанией Hogal Lovells. Этому предшествовали критические письма американских конгрессменов, указывающие на недостатки судебной системы в Грузии, а также на невыполнение обещаний пропорциональных выборов и насильственного роспуска митингов.



Со стороны «Грузинской мечты» документ подписывает Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь правящей партии, бывший председатель парламента. Договор подписан сроком на 1 год, до 31 декабря 2021 года. Партия Бидзины Иванишвили будет платить американской лоббистской компании 75 тысяч долларов в месяц, соответственно, общая стоимость контракта составляет 900 тысяч долларов США (почти 2,6 миллиона лари).



Как указано в договоре, загруженном на FARA.gov, американская лоббистская компания поможет советами «Грузинской мечте»в экономических, политических, социальных вопросах и с точки зрения представительства в отношениях между Грузией и США. Лоббисты также окажут содействие в отношениях с властями США по вопросам, которые оказывают влияние на интересы «Грузинской Мечты» и грузинского правительства.



Компания будет сотрудничать и получать рекомендации от избранных должностных лиц, однако будет действовать под прямым руководством и контролем самой «Грузинской мечты», - отмечено в договоре.

Согласно документу, Hogal Lovells пока не предоставлял лоббистских услуг для «Грузинской мечты», но, согласно FARA.gov, данная компания в 2017 году лоббировала Грузинскую нефтегазовую корпорацию, а в 2003 году - Грузинские железные дороги.





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