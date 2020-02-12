

Карл Харцель: Мы постараемся найти способ возобновить диалог между властью и оппозицией

12.02.2020 11:24





Мы постараемся найти какой-либо способ возобновить диалог между властью и оппозицией, — об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



В разговоре с журналистами, он прокомментировал арест одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.



«Вчера у меня была возможность вместе с послами ЕС детально обсудить все вопросы, которые касаются решения Верховного суда в связи с Угулава. Упомянутые мною обстоятельства не способствуют созданию атмосферы, которая существует, и не способствуют диалогу, направленному на разряжение существующей поляризации.



Мы слышали заявления многих политиков из Европы. Я ожидаю, что через несколько часов будет официальное заявление и из Брюсселя. Поэтому наблюдение за этими вопросами будет интенсивным.



Это не способствует ведению диалогу, и, как вы знаете, времени для диалога осталось не так много. Это непростое дело. Как посредники, мы будем максимально продолжать все попытки, у нас постоянно есть встречи со сторонами. Мы постараемся найти любую возможность возобновить этот диалог. Я пытаюсь вести диалог с моими коллегами — это США, Совет Европы и Германия», — заявил журналистам Карл Харцель.



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