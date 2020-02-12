

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает граждан

12.02.2020 12:21





«Не передвигайтесь по замерзшим озерам, поскольку лед может легко разломиться,» — об этом говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел.



«Сообщаем вам, что из-за падения температуры, по всей территории Грузии, на озерах и в водохранилищах наблюдается лед различной толщины. Любое перемещение по нему строго запрещено.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает вас, не передвигаться по замерзшим озерам, поскольку лед может легко разломиться, что опасно для вашей жизни и здоровья», — заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



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