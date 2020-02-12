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ЕС: Обстоятельства, сопровождающие судебное решение, не способствуют продвижению в процессе политического диалога
12.02.2020 13:17
Обстоятельства, сопровождающие судебное решение, не способствуют продвижению вперед в процессе политического диалога, цель которого разрядка существующей в Грузии политической поляризации, что так необходимо, - говорится в заявлении пресс-спикера Службы внешних связей ЕС по поводу дела Гиги Угулава.
Как отмечается в заявлении, в настоящее время ЕС детально знакомится с решением, которое было недавно принято Верховным судом Грузии в отношении одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава.
«Обстоятельства, сопровождающие судебное решение, не способствуют продвижению вперед в процессе политического диалога, цель которого разрядка существующей в Грузии политической поляризации, что так необходимо. Высший стандарт независимости суда, обеспечение справедливого правосудия и верховенства закона – это те обязательные обязательства, которые возлагаются на Грузию в рамках соглашения об ассоциации Грузии и ЕС.
ЕС продолжит следить за всеми теми судебными процессами в Грузии, которые вызывают высокий общественный интерес», - говорится в заявлении.
Напомним, Верховный суд Грузии признал Гиги Угулава виновным в растрате денег по т.н. делу фонда и определил ему наказание в виде тюремного заключения на 3 года и 2 месяца.
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