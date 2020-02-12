Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС: Обстоятельства, сопровождающие судебное решение, не способствуют продвижению в процессе политического диалога


12.02.2020   13:17


Обстоятельства, сопровождающие судебное решение, не способствуют продвижению вперед в процессе политического диалога, цель которого разрядка существующей в Грузии политической поляризации, что так необходимо, - говорится в заявлении пресс-спикера Службы внешних связей ЕС по поводу дела Гиги Угулава.

Как отмечается в заявлении, в настоящее время ЕС детально знакомится с решением, которое было недавно принято Верховным судом Грузии в отношении одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава.

«Обстоятельства, сопровождающие судебное решение, не способствуют продвижению вперед в процессе политического диалога, цель которого разрядка существующей в Грузии политической поляризации, что так необходимо. Высший стандарт независимости суда, обеспечение справедливого правосудия и верховенства закона – это те обязательные обязательства, которые возлагаются на Грузию в рамках соглашения об ассоциации Грузии и ЕС.

ЕС продолжит следить за всеми теми судебными процессами в Грузии, которые вызывают высокий общественный интерес», - говорится в заявлении.

Напомним, Верховный суд Грузии признал Гиги Угулава виновным в растрате денег по т.н. делу фонда и определил ему наказание в виде тюремного заключения на 3 года и 2 месяца.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна