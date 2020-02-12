

Лидеры «Грузинской мечты» проводят встречи в Европарламенте

12.02.2020 14:08





В рамках своего рабочего визита в Страсбург, генеральный секретарь политического объединения «Грузинская мечта-демократическая Грузия» Каха Каладзе и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе провели двусторонние встречи в Европарламенте.



По информации пресс-службы «Грузинской мечты», лидеры партии встретились с европарламентариями Михаилом Галлером, Сандрой Каллиенте, Владимиром Шимочевишем и Свеном Миксером.



Разговор на встречах был сосредоточен на выполнении Грузией обязательств по Соглашению об ассоциации Грузии-ЕС, запланированных и текущих реформах, политических процессах в стране и предвыборной среде. Депутаты Европарламента заслушали позиции лидеров правящей партии по всем интересующим их темам.



По словам Кахи Каладзе, арест Гиги Угулава также обсуждался на встречах. По информации партии, лидеры «Грузинской мечты» сообщили европарламентариям, что данное дело не имеет ничего общего с политикой, а связано с растратой 48 миллионов лари и в связи с этим существуют веские доказательства. Также было отмечено, что после 2012 года в Грузии был предпринят ряд шагов по обеспечению независимости судебной власти и прокуратуры, поэтому власти не будут и не могут вмешиваться в судебные решения.



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