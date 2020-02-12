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Саломе Зурабишвили желает приложить руку к возобновлению диалога между властями и оппозицией
12.02.2020 15:33
Президент Грузии Саломе Зурабишвили окликается на заявления международных партнеров и дипломатов о возобновлении диалога между политическими оппонентами. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.
«Саломе Зурабишвили свяжется с послами-фасилитаторами диалога, чтобы вместе с ними обсудить, как может подключиться президент для возобновления этого диалога», - говорится в заявлении.
Напомним, что оппозиция прервала переговорный процесс с властями по избирательному законодательству после того, как власти арестовали одного из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.
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