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Бакрадзе: Если Зурабишвили желает способствовать диалогу, она может помиловать Гиги Угулава


12.02.2020   15:33


Если г-жа Зурабишвили желает способствовать диалогу, для этого у нее есть конкретный инструмент, и это помилование несправедливо заключенного Гиги Угулава, - об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

Как отметил Бакрадзе, заключив Гиги Угулава в тюрьму, «Грузинская мечта» покончила с путем политического диалога и компромиссов.

«Если Зурабишвили желает способствовать диалогу, для этого у нее есть конкретный инструмент, и это помилование несправедливо, по политическим мотивам заключенного Гиги Угулава, чем она отведет тот тяжелейший удар, который власти нанесли интересам Грузии и процессу диалога. Если же она не готова к этому, то пусть прекратит политическое кокетство, лицемерие и призывы. Или пусть полноценно подключится к процессу как президент, и воспользуется имеющимся в её распоряжении инструментом для содействия процессу, или же пусть престанет кокетничать и всецело займется антикварными иранскими петухами», - заявил Давид Бакрадзе.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили окликается на заявления международных партнеров и дипломатов о возобновлении диалога между политическими оппонентами.

«Саломе Зурабишвили свяжется с послами-фасилитаторами диалога, чтобы вместе с ними обсудить, как может подключиться президент для возобновления этого диалога», - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.енного Гиги Угулава

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