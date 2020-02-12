

Вице-президент Европарламента призывает грузинскую власть и оппозицию к диалогу

12.02.2020 16:32





«Грузия — европейская страна, мы — Европарламент, несем ответственность за политику соседства стран-членов, особенно за Грузию, чтобы у неё была мирная и хорошая демократия», — заявила вице-президент Европейского парламента Клара Добрев.



Как отметила Добрев, самое главное, чтобы у власти и оппозиции была ответственность разговаривать друг с другом.



«Политические беспорядки есть везде. Посмотрите на Великобританию. Там большие политические скандалы, как и в других странах. Без коммуникации и общения друг с другом рушится брак, а не страна. Коммуникация и общение друг с другом очень важно. Вот почему я призываю всех иметь коммуникацию. Думаю, что это будет и позиция Европейского парламента. Самый важный вопрос не в том, кто был хорошим или плохим парнем. Я всегда смотрю в будущее. Такова сейчас ситуация. Как мы собираемся ее решить — это именно тот путь, каким образом должны быть разрешены все конфликты. Европейский парламент может помочь с посредничеством и сидя за столом во время переговоров. Поверьте мне, в мире есть страны, где конфликты еще больше, чем в Грузии, и они как-то решают эти проблемы», — сказала Клара Добрев.



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