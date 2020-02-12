

Власти Грузии официально прослушивали 7 128 человек

12.02.2020 17:02





В социальной сети распространились официальные данные скрытого следственного реестра, которые опубликовала оппозиция. Оппоненты властей запросили документацию и выяснилось, что прокуратура, городские и районные суды выдали разрешение на слежку за 7 128 людьми.



Член национального движения Леван Хабеишвили уверен, что в стране гораздо больше людей, которые являются жертвами скрытого наблюдения и слежки со стороны силовых ведомств «Мечты», чем задокументировано.



«Из этой конкретной документации выясняется, что грузинские власти официально прослушивали более 7000 человек. Это маниакальное отношение, невозможно представить себе такое тотальное прослушивание, преследование, слежку, а также важно, чтобы общество учло одно, когда нам официально говорят, что в Грузии прослушивают более чем за 7000 людьми, представьте себе неофициально превращенную в политический инструмент Службу государственной безопасности Грузии, которая прослушивает еще за дополнительными десятками, сотнями человек», - отметил Хабеишвили





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