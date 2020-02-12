

Гоциридзе: «Грузинская мечта» не желает диалога с оппозицией и затягивает время

12.02.2020 17:28





Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе считает, власти не хотят диалога с оппозицией. По его словам, все их предложения являлись имитацией диалога.



«Они намеренно предлагают неприемлемые для оппозиции варианты, чтобы потом в глазах избирателей и международных партнеров во всем оказалась виновата именно оппозиция. Видите ли, они призывают нас к диалогу тогда, когда сидящий за столом переговоров человек арестован. Вовлекаться в этот цирк и игру бессмысленно.



«Грузинская мечта» никаких изменений и диалога не хочет. Это лишь затягивание времени и попытка нейтрализовать международную критику, поэтому-то они и делают такие заявления. Ни одно из их предложений не было таким, чтобы оказаться приемлемым для оппозиции. Предлагалось нечто абсурдное – пусть будет 100/50, но только, чтобы была отменена прописанная в Конституции норма о переходе на пропорциональную систему с 2024 года, и давайте упраздним это вашими руками, поскольку у нас нет для этого достаточного количества голосов в парламенте. Вот это они называют приглашением к диалогу и конструктивным предложением. Знаем, что фирменным приемом «Грузинской мечты» является ложь, однако в эту ложь уже никто не верит. Они не хотят такого диалога, в ходе которого на основании компромисса будет получен нужный обеим сторонам результат. Предложение «Грузинской мечты» неразумно и некомпетентно», - заявил Роман Гоциридзе.



Как отметил Гоциридзе, цель «Грузинской мечты» - это отказ от проведения пропорциональных выборов и в 2024 году.



«В условиях любой избирательной системы «Грузинская мечта» уходит с политического поля на политическую свалку. Это подтверждается всякой логикой. Все авторитарные режимы сменяются по той логике, что происходит сегодня – сначала отворачиваются все партии, а затем следуют международная изоляция и жесткие международные предупреждения, в конце же партия терпит поражение. Наша цель заключается в том, чтобы на фоне острого протеста, путем выборов отправит «Грузинскую мечту» в политическое небытие», - заявил Гоциридзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





