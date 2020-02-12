

Грузия отказала России в экстрадиции Южно-сахалинского экс-чиновника

12.02.2020 17:58





Грузия отказала России в экстрадиции бывшего начальника департамента потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александра Бандюкова. Об этом «Эху Кавказа» заявили в неправительственной организации «42-я статья конституции».



Адвокат Бандюкова, Русудан Мчедлишвили заявляет, что его преследование в России началось в 2017 году, после чего он приехал в Грузию и попросил в стране международный статус.



МВД Грузии в прошлом году не удовлетворило запрос Бандюкова, однако 4 февраля текущего года Апелляционный суд поручил департаменту миграции присвоить ему гуманитарный статус. Уже после этого Верховный суд Грузии отказал прокуратуре в экстрадиции Бандюкова на родину.



В России сообщали, что экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.



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