|
|
|
Грузия отказала России в экстрадиции Южно-сахалинского экс-чиновника
12.02.2020 17:58
Грузия отказала России в экстрадиции бывшего начальника департамента потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александра Бандюкова. Об этом «Эху Кавказа» заявили в неправительственной организации «42-я статья конституции».
Адвокат Бандюкова, Русудан Мчедлишвили заявляет, что его преследование в России началось в 2017 году, после чего он приехал в Грузию и попросил в стране международный статус.
МВД Грузии в прошлом году не удовлетворило запрос Бандюкова, однако 4 февраля текущего года Апелляционный суд поручил департаменту миграции присвоить ему гуманитарный статус. Уже после этого Верховный суд Грузии отказал прокуратуре в экстрадиции Бандюкова на родину.
В России сообщали, что экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна