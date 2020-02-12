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«Грузинская мечта» предлагает Европарламенту направить миссию в Грузию для изучения дела Гиги Угулава
12.02.2020 20:02
«Грузинская мечта» предлагает Европарламенту направить миссию в Грузию для изучения дела бывшего мэра Тбилиси, одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.
Об этом в «Твиттере» пишет генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, который вместе с исполнительным секретарем партии Ираклием Кобахидзе находится в Страсбурге.
«Помимо предоставления членам Европейского парламента информации по делу Угулава, мы предложили им направить миссию Европарламента в Грузию для изучения и оценки сущности уголовного дела и процедурной стороны, для обеспечения полной прозрачности», — пишет Каха Каладзе.
Ираклий Кобахидзе и Каха Каладзе проводят встречи с членами Европарламента в Страсбурге.
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