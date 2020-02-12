

Швеция разделяет озабоченность ЕС в связи с обстоятельствами дела Угулава - МИД

12.02.2020 20:08





Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, распространяет заявление в «Твиттере» в связи с делом одного из лидеров «Европейской Грузии». Шведский дипломат отмечает, что Швеция разделяет озабоченность ЕС в связи с обстоятельствами дела Угулава.



Вместе с тем, Анн Линде распространяет на странице в «Твиттере» заявление Службы внешних действий ЕС.



«Швеция разделяет озабоченность ЕС в связи с обстоятельствами дела Угулава. Как близкие друзья Грузии, мы настоятельно призываем ее предпринять шаги, чтобы уменьшить разногласия и поддержать самые высокие стандарты демократии и верховенства закона», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.



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