|
|
|
Швеция разделяет озабоченность ЕС в связи с обстоятельствами дела Угулава - МИД
12.02.2020 20:08
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, распространяет заявление в «Твиттере» в связи с делом одного из лидеров «Европейской Грузии». Шведский дипломат отмечает, что Швеция разделяет озабоченность ЕС в связи с обстоятельствами дела Угулава.
Вместе с тем, Анн Линде распространяет на странице в «Твиттере» заявление Службы внешних действий ЕС.
«Швеция разделяет озабоченность ЕС в связи с обстоятельствами дела Угулава. Как близкие друзья Грузии, мы настоятельно призываем ее предпринять шаги, чтобы уменьшить разногласия и поддержать самые высокие стандарты демократии и верховенства закона», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна