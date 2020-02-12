

В МИД Эстонии обеспокоены вынесенным приговором в отношении экс-мэра Тбилиси

12.02.2020 21:02





Министерство иностранных дел Эстонии откликнулось в микроблоге «Твиттер» в связи с вопросом одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.



МИД Эстонии разделяет заявление Службы внешних действий ЕС в связи Гиги Угулава и отмечает, что обеспокоено приговором Верховного суда, вынесенным в отношении Гиги Угулава и внимательно следит за текущей ситуацией.



Как отмечается в заявлении Евросоюза, обстоятельства вокруг вышеупомянутого вердикта не способствуют политическому диалогу, направленному на деполяризацию политической ситуации в Грузии, которая так остро необходима.



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