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В МИД Эстонии обеспокоены вынесенным приговором в отношении экс-мэра Тбилиси


12.02.2020   21:02


Министерство иностранных дел Эстонии откликнулось в микроблоге «Твиттер» в связи с вопросом одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

МИД Эстонии разделяет заявление Службы внешних действий ЕС в связи Гиги Угулава и отмечает, что обеспокоено приговором Верховного суда, вынесенным в отношении Гиги Угулава и внимательно следит за текущей ситуацией.

Как отмечается в заявлении Евросоюза, обстоятельства вокруг вышеупомянутого вердикта не способствуют политическому диалогу, направленному на деполяризацию политической ситуации в Грузии, которая так остро необходима.

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