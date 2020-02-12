|
|
|
В МИД Эстонии обеспокоены вынесенным приговором в отношении экс-мэра Тбилиси
12.02.2020 21:02
Министерство иностранных дел Эстонии откликнулось в микроблоге «Твиттер» в связи с вопросом одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.
МИД Эстонии разделяет заявление Службы внешних действий ЕС в связи Гиги Угулава и отмечает, что обеспокоено приговором Верховного суда, вынесенным в отношении Гиги Угулава и внимательно следит за текущей ситуацией.
Как отмечается в заявлении Евросоюза, обстоятельства вокруг вышеупомянутого вердикта не способствуют политическому диалогу, направленному на деполяризацию политической ситуации в Грузии, которая так остро необходима.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна