

Суд оправдал бывшего мэра Марнеули Темура Абазова

12.02.2020 21:03

Civil Georgia



Руставский городской суд 12 февраля оправдал бывшего мэра Марнеули Темура Абазова, которому прокуратура выдвигала обвинения в бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с одним из жителей Марнеули, а также в посягательстве на персональные данные и информацию о личной жизни.



В феврале прошлого года Темур Абазов обратился в Сакребуло (городской совет) Марнеули с просьбой о прекращении его полномочий и пояснил, что «с таким обвинением» было бы нецелесообразно, если бы он продолжал работать на той же должности». В ноябре 2019 года Абазов был назначен вице-президентом Федерации легкой атлетики Грузии.



Как заявили «Civil.ge» в Прокуратуре, после того, как ведомство получит резолютивную часть судебного постановления, прокуратура обжалует решение суда первой инстанции в вышестоящем суде.



Абазов был задержан в июне 2018 года по обвинению в бесчеловечном и унижающем достоинство обращении в отношении одного из жителей Марнеули. Позже суд избрал для него в качестве меры пресечения предварительное заключение. Абазов был освобожден в декабре 2018 года под залог в размере 10 000 лари.



Задержание бывшего мэра Марнеули последовало за фильмом о журналистском расследовании, подготовленном студией «Монитори». В фильме было показано, что пришедшего на акцию протеста поддержку Зазы Саралидзе, отца убитого в Тбилиси на улице Хорава подростка, жителя Марнеули заставили извиниться за ругательства в адрес председателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова, и в результате давления вынудили намазать на лицо, предположительно, мочу.



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