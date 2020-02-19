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НАТО: Ситуация на Донбассе подрывает условия Минских соглашений
19.02.2020 11:59
НАТО считает, что ситуация на Донбассе подрывает условия Минских соглашений, — об этом сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что России необходимо вывести свои войска с территории. Вместе с тем, по ее словам, НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ.
«Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны сепаратистов, поддерживаемых Россией на востоке Украины. Это подрывает Минские соглашения и попытки мирного урегулирования конфликта. НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ», — отмечается в заявлении Оана Лунгеску, опубликованном украинскими СМИ.
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