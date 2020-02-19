

США и Европа единым фронтом ударили по России

19.02.2020 13:10





США и Европа единым фронтом ударили по России. С одной стороны США пополнили свой санкционный список нефтяной компанией «Rosneft Trading» и лично вице-президентом «Роснефти» Дидье Касимирм, с другой стороны Апелляционный суд Гааги наказал Россию за экспроприацию «ЮКОС»-а на сумму в 50 миллиард евро.



18 февраля санкционный список США пополнился швейцарской компанией «Rosneft Trading» (трейдинговая компания "Роснефти") и в лице вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро. Так министерство финансов США ответило на аффилированность «Rosneft Trading» и Дидье Касимиро с властями Венесуэлы. Компания "Rosneft Trading выступила посредником в транспортировке и продаже венесуэльской сырой нефти. Министерство финансов США заявило, что "Соединённые Штаты полны решимости предотвратить дальнейшее разграбление нефтяных запасов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро".



В тот же день, 18 февраля, в Европе, Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов евро по иску бывших акционеров нефтяной компании "ЮКОС". Компенсацию бывшим акционерам в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев.



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