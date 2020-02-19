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Карл Харцель называет проблемным назначение Генеральным прокурором Ираклия Шотадзе
19.02.2020 13:34
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявляет, что утверждение парламентом Грузии Ираклия Шотадзе на должности Генпрокурора было продолжением процедуры и данное решение было легко прогнозированным.
«Мы приняли во внимание назначение господина Шотадзе Генеральным прокурором. Я думаю, что это было продолжение процедуры, которая была предсказуемой. Мы знаем, что, с одной стороны, Шотадзе имеет длительную карьеру в этой профессии, с другой, нет никаких сомнений в том, что это решение также проблематично, и, на мой взгляд, не способствует укреплению доверия к судебной системе, что, по моему мнению, является проблемой в общей политической обстановке сегодня. Это вопрос, который необходимо продумать и учесть в будущем», — сказал Карл Харцель.
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