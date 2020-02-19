

Премьер-министр Беларуси в марте посетит с визитом Грузию

19.02.2020 14:41





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в марте совершит визит в Грузию.



"В настоящее время в соответствии с приглашением премьер-министра Грузии Георгия Гахарии ведется подготовка моего визита в марте", - сказал Румас на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой в среду в Минске.



Премьер-министр отметил, что Беларусь выступает за многоплановое сотрудничество с Грузией, которая "является для нас не только надежным партнером, но и самым братским государством".



"Грузия – наш важный и проверенный временем партнер. Важно, что мы поддерживаем хороший диалог на высоком и высшем уровне. Мы поддерживаем на стабильном уровне наш товарооборот. Здесь грузинская сторона лучше работает, ваш экспорт к нам растет более высокими темпами", - сказал руководитель правительства.



Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу довести товарооборот с Грузией до $200 млн. "Мы все должны над этим работать", - подчеркнул Румас.



"Я убежден в том, что, сотрудничая с Беларусью, Грузия может успешно решать важные социально-экономические задачи, такие как, например, обеспечение населения комфортным и экологически чистым пассажирским транспортом, качественными и недорогими медикаментами, продуктами питания, другой белорусской продукцией", - продолжил премьер.



Он также предложил грузинской стороне двигаться вперед в промышленной и сельскохозяйственной кооперации. В данной связи глава правительства напомнил, что в настоящее время в Грузии производится сборка белорусских лифтов, фасовка лекарств. "Белорусский бизнес активно интересуется созданием в Грузии предприятий по переработке молока и производству молочных продуктов. Здесь, в Минске, осуществляется розлив грузинского коньяка. И мы, конечно же, ожидаем поддержку правительства Грузии этим инициативам по промышленной кооперации", - подчеркнул Румас.



В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что двусторонние отношения Беларуси и Грузии за последние годы вышли на высокий уровень.



"Наши экономические отношения развиваются динамично. Мы видим все задатки для того, чтобы еще более тесно сотрудничать в сфере экономики, энергетики, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и инноваций", - сказала она.



Товарооборот Беларуси и Грузии в 2019 году составил $86,4 млн (на 0,6% меньше, чем в 2018 году). Экспорт составил $50,8 млн (снижение на 21,4%), импорт - $35,6 млн (рост на 59,9%). Основными статьями белорусского экспорта в Грузию в 2019 году были синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарственные средства, электрические трансформаторы.



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