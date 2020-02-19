

Луиза Винтон: Дружественные Грузии страны обеспокоены текущей ситуацией в парламенте

19.02.2020 14:42





Постоянный координатор ООН и постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Грузии Луиза Винтон заявляет, что дружественные Грузии страны обеспокоены текущей ситуацией в парламенте.



По ее словам, власти и оппозиция должны найти пути преодоления существующей поляризованной обстановки.



«Я думаю, что Грузия прошла довольно сложный путь для завоевания репутации и имени страны, строящей демократическое государство. На сегодняшний день ситуация такова, что именно дружественные Грузии страны обеспокоены положением и специфической ситуацией, которая существует в парламенте Грузии. Например, вчера я присутствовала на заседании, и места оппозиции были свободны, что довольно огорчительно. Нужно найти пути преодоления этой поляризации, чтобы фактически состоялась совместная работа парламента», - сказала Луиза Винтон.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





