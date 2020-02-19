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Карл Харцель: Мы уверены, что успешное завершение диалога будет способствовать снижению острой поляризации в стране
19.02.2020 14:55
Мы уверены, что успешное завершение диалога будет способствовать снижению острой поляризации в стране, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
По его словам, власти и оппозиция должны найти общие пути для диалога касательно избирательной системы.
«Насколько нам известно, сейчас ситуация очень сложная. Однако посмотрим, какие будут возможности. Я хочу отметить, что время истекает. Для осуществления изменений в законодательстве необходимо быстро найти общий язык, поскольку окно возможностей закрывается. Мы находимся в координации со всеми сторонами, чтобы увидеть возможности. Мы уверены, что успешное завершение диалога будет способствовать снижению острой поляризации в стране», - сказал Карл Харцель.
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